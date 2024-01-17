"قطامش" يسترجع ذكريات المصريين فى الاحتفال برأس السنة

يقيم مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، والذي يعده ويقدمه الشاعر والمؤرخ ياسر قطامش، حيث تقام أمسية هذا الشهر تحت عنوان "رأس السنة من 30 سنة"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 17 يناير، أمسية.

يأتي الصالون ضمن برنامج الانشطة الثقافية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويناقش مظاهر احتفال المصريين برأس السنة منذ 60 سنة، وأبرز عادات وتقاليد المصريين آنذاك.

جدير بالذكر، أن "قطامش" مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والأهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالي 90 مكتبة.