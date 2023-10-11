الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "هنا القاهره منذ 80 عاما" في صالون "حكايات العم قطامش" ببيت العود

بيت العود
بيت العود

يستضيف مركز إبداع بيت العود العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الخميس، صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر الكبير والمؤرخ ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "هنا القاهره منذ 80 عاما".

ومن المُقرر أن يناقش الصالون أهم أحداث الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على مصر وأهلها وأهم الصحف والمجلات وأهم أخبار أجدادنا فى صحافة وراديو زمان والأفلام في هذه الفتره منها "ممنوع الحب"، و"سى عمر".

جدير بالذكر أن "قطامش" مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والاهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوانا شعريا.

ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

في سياق آخر؛ انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، قطاع الفنون التشكيلية، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ودار الأوبرا، صرح بذلك الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق، مشيرًا إلى أن الدورة تقام هذا العام تحت شعار "الخط والنصر".

ويصاحب هذه الدورة الندوة العلمية الدولية يشارك فيها عدد من الباحثين والباحثات الذين تناولوا عبر أبحاثهم العديد من الأطروحات العلمية حول المحور الرئيسي للندوة هو (الخط والنصر).. وعلى هامش الملتقى تقام خمس ورش عمل يشارك بها عدد من الخطاطين الراسخين.. ويختتم الملتقى فعالياته بحفل الختام الذى يقام يوم ١٦ أكتوبر، حيث تعلن فيه أسماء الفائزين بجوائز الملتقى والتكريمات وضيوف الشرف وحفل فنى غنائي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

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