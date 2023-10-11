انطلاق أولى فعاليات ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. اليوم

تبدأ اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بمركز الإبداع الفنى أولى فعاليات "الندوة العلمية الدولية" المصاحبة لملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى فى دورته الثامنة، والذي يحمل شعار "الخط والنصر"، وذلك في الساعة ١٢ ظهرا، وينظم الفعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربى برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدى، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع الفنون التشكيلية، و دار الأوبرا المصرية.



تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور محمد حسن مقرر اللجنة العلمية، يعقبها كلمة الباحثين ويلقيها الدكتور جمال نجا، ثم كلمة الكاتب الصحفي الفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى، ثم كلمة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، يدير الجلسة الدكتور أحمد منصور.



يعقبها فى الساعة الواحدة والربع ظهراً وقائع الجلسة العلمية الأولى ويديرها الدكتور مصطفى عبد الرحيم حيث تتضمن عدة محاور: "الحرب بالخط على الحوائط – معركة الهتاف بالروح والخط فى بورسعيد –" للخطاط الكبير خضير البورسعيدى.



"الخط العربى فى قلب المعركة – شاهدة على مسيرة الخط وقت المعركة فى محافظة السويس" للكاتب الصحفى والفنان محمد بغدادى – قوميسير عام الملتقى.



"الخط والنصر – الخطوط المستخدمة فى الصحافة اللبنانية اثناء حرب أكتوبر المجيدة" للدكتور جمال نجا.



"التعبير عن النصر بالفن والخط فى صعيد مصر- قراءة فى تجربة الفنان راشد إبراهيم" للاستاذ الدكتور إيهاب أحمد إبراهيم.



ويختتم الدكتور أحمد درويش محاور الجلسة الأولى بمناقشة "سامى رافع مصمم النصب التذكارى للجندى المجهول".



وفي الساعة الثالثة إلا الربع من مساء نفس اليوم تبدأ وقائع الجلسة العلمية الثانية ويديرها الدطتور أحمد درويش ويقدم فيها أبحاث: "الخط العربى شاهد عيان على مسيرة النصر – مانشيتات الصحافة وصياغة رسائل الحرب" تقديم د. أحمد منصور ، ويقدم محسن عبد الفتاح بحث بعنوان "جماليات الخط ومسيرة الثورة – تصميمات الأستاذ محمود إبراهيم سلامة أنموذجا" ، يليه بحث بعنوان "الجوانب النفسية والتربوية فى الخط العربى" للدكتور خالد مجاهد ، ثم بحث بعنوان " أثر التصور البصرى على تحسين وتذوق فن الخط العربى" للباحثة منى سعيد السيسى ، وأخيراً بحث بعنوان " الخط العربى بين التيبوغرافيا والرقمنة للدكتور عبد الرحمن محمد عمر.



كما تبدأ فى الخامسة مساء 11 اكنوبر الورش المصاحبة للملتقى بقصر الفنون تبدأ "بمبادىءخط الرقعه "تقدمها الفنانة سميرة الريامية – سلطنة عمان -، يعقبها فى السابعه تقديم الفنان محمد فالح من العرق ورشة " الخصائص الفنية والجمالية لخط المحقق".