حزب الله: قصف موقع "حدب البستان" الإسرائيلى بصواريخ بركان

أعلن “حزب الله” اللبناني، منذ قليل، عن استهدافه بالقصف موقع حدب البستان بصواريخ بركان وإصابته مباشرة، وذلك وفق نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

مناوشات لبنانية إسرائيلية

جدير بالذكر، أن حزب الله أعلن من قبل أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف بلدة حانين جنوب لبنان.

وأعلن الإعلام الإسرائيلي، سقوط صواريخ من لبنان على مستوطنة "متات" بالجليل الغربي شمال إسرائيل، حيث استهدف حزب الله تجمعًا ‏لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة “متات” بالأسلحة الصاروخية، محققين فيه إصابات مباشرة.‏