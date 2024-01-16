الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: قصف موقع "حدب البستان" الإسرائيلى بصواريخ بركان

حزب الله
حزب الله

أعلن “حزب الله” اللبناني، منذ قليل، عن استهدافه بالقصف موقع حدب البستان بصواريخ بركان وإصابته مباشرة، وذلك وفق نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

مناوشات لبنانية إسرائيلية 

جدير بالذكر، أن حزب الله أعلن من قبل أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف بلدة حانين جنوب لبنان.

وأعلن الإعلام الإسرائيلي، سقوط صواريخ من لبنان على مستوطنة "متات" بالجليل الغربي شمال إسرائيل، حيث استهدف حزب الله تجمعًا ‏لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة “متات” بالأسلحة الصاروخية، محققين فيه إصابات مباشرة.‏

حزب الله اللبناني حدب البستان المناوشات الصهيونية اللبنانية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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