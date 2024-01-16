عشماوي: 210 جلسات لتدوال تسع سلع وطرح 105أطنان من السلع بإجمالى 19مليار جنيه مصرى ببورصة السلع

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع عن عقد البورصة السلعية مصر لعدد 210جلسات لتدوال 9 سلع وتم طرح 105 أطنان من السلع باجمالي 19مليار جنيه مصري عبر 19 ألف عملية ومشاركة 500 شركة.

وجاءت السلع المتدوالة وهي سلع القمح والذرة الصفراء والنخالة والسكر وفول الصويا والملح وسبائك الذهب والفضة والذرة والنخالة "كباقة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للبورصة المصرية انطلاق المؤتمر السنوي الأول للبورصة اليوم الثلاثاء الموافق 16 من يناير الجاري، مؤتمرها السنوي الأول، لاستعراض ما تم إنجازه على مدار العام الماضي 2023، وأنواع وكميات السلع التي تم تداولها عبر منصتها حتى الآن.

وتعد البورصة المصرية للسلع، إحدي الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية هامة للتسعير، وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.

كما أن البورصة المصرية للسلع، هي منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذبة لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين.

وتهدف البورصة المصرية للسلع، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم، وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها، ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.



جدير بالذكر أن شركة البورصة المصرية للسلع، قد تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع).

بالإضافة إلى قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وقد أصدر وزير التموين، قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

وأهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع منذ 27 نوفمبر 2022.



واعتبارا من تاريخ 13 أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف تتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.