الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المساكنى يدخل تاريخ كأس الأمم ويعادل أحمد حسن وأندريه أيو

المساكني
المساكني

دخل يوسف المساكني، قائد منتخب تونس، تاريخ كأس أمم إفريقيا بعدما بدأ أساسيًا في تشكيل نسور قرطاج لمواجهة ناميبيا بعد قليل.

المساكني يشارك للمرة رقم 8 في بطولات أمم إفريقيا، ليستاوى مع أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، الكاميروني ريجوبيرت سونج مدرب الكاميرون الحالي وأندريه أيو قائد منتخب غانا الحالي.

تشكيل تونس:

علي معلول أساسيًا والمساكني يقود الهجوم أمام ناميبيا 

وبدأ علي معلول ظهير النادي الأهلي أساسيًا في تشكيل نسور قرطاج، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني قائد الفريق.

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: وجدي كشريدة، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي معلول

خط الوسط: إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، إلياس العاشوري

ويشارك المنتخب التونسي في المونديال الإفريقي للمرة الحادية والعشرين وسبق له التتويج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة في عام 2004، ويلعب في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات جنوب إفريقيا ومالي وناميبيا.

ويشارك منتخب تونس في أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورًا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا الاستوائية، وبتسوانا وليبيا.

المساكني يوسف المساكنى ناميبيا كأس أمم إفريقيا احمد حسن

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