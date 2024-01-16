الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى إن إن: إسرائيل تتطلع إلى المرحلة التالية من حربها فى غزة

غزة
غزة

سلطت شبكة سي. إن. إن، الأمريكية، الضوء على تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت، حول انتهاء العملية العسكرية البرية في شمال غزة وقريبا في الجنوب، أمس الإثنين، مشيرة الى أن إسرائيل تتطلع إلى المرحلة التالية من حربها في غزة. 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن "مرحلة المناورات المكثفة" للهجوم العسكري الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة "ستنتهي قريبا".

الاحتلال الإسرائيلي يعمل على القضاء على جيوب المقاومة 

 

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وأضاف أن جيش الاحتلال يعمل على "القضاء على جيوب المقاومة" في شمال غزة، وهو ما زعم أنه سيتم تحقيقه من خلال "غارات وضربات جوية وعمليات خاصة وأنشطة إضافية".

وبعد هجمات 7 أكتوبر، قال جالانت إن الخطة الأصلية كانت تتمثل في أن تستمر "مرحلة المناورات المكثفة" للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه في الأشهر الثلاثة التي تلت بدء إسرائيل حربها ضد حماس في غزة، قُتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، بما في ذلك كثيرون في المناطق التي طلبت إسرائيل منهم الإخلاء إليها.
 

جالانت إسرائيل المرحلة التالية الجنوب الشمال غزة الحرب

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