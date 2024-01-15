الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلان الهزيمة .. سياسي فلسطيني يكشف لـ "الدستور" تفاصيل خطاب جالانت

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال الباحث الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يوافي جالانت، انتهاء المرحلة الثانية في شمال قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثالثة، مع استمرار المرحلة الثانية في الجنوب، تماما كما قلت قبل أكثر من شهر إن الانتقال سيكون في منتصف يناير.

 

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جالانت يعلن انتهاء العملية العسكرية البرية فى شمال قطاع غزة


وأضاف مطاوع في تصريحات خاصة لـ“ الدستور”، أتوقع أن غياب الاتفاق على اليوم التالي للحرب يعني المراوحة في المرحلة الثالثة وهي هدف نتنياهو، وهذا يعني السيطرة الأمنية على كل مفاصل قطاع غزة بهدف خلق إدارة مدنية تتواءم مع مخططات نتنياهو، وهذا يعني أن هزيمة مشروع نتنياهو المبني على الانفصال بين غزة والضفة لضمان عدم وجود أي مشروع سياسي يحقق الدولة الفلسطينية بيد الفلسطينيين فقط عبر انضواء حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية واستثمار حجم التضحيات في هذه الحرب للتقدم في مشروع الدولة الفلسطينية دون ذلك سيحقق نتنياهو واليمين المتطرف أهدافه واستمرار احتلال غزة.

 

انهاء الحرب قبل اعادة المحتجزين انهاء الحرب 


وفي سياق متصل، حذر وزير الدفاع من أن إنهاء الحرب قبل إعادة المحتجزين  سيحكم عليهم بالبقاء لسنوات في أسر حماس.

وأدلى وزير الدفاع يوآف غالانت بتصريح لوسائل الإعلام مساء اليوم (الاثنين) حول استمرار الحرب والجهود المبذولة لإعادة الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس بعد أكثر من 100 يوم من 7 أكتوبر.

وقال جالانت: "العدو الذي نواجهه لا يفهم سوى القوة. فبدون الضغط العسكري لن يتحدث أحد إلينا، ولا يمكن إطلاق سراح الرهائن إلا من موقع القوة".

واضاف مر  بالأمس بمرور مائة يوم على الحرب، وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم من أراضينا إلى أراضي العدو في غزة، وتمكنا من إعادة 110 محتجز، مشيرا الى أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيحقق نجاح أهداف الحرب، بما في ذلك وأضاف "إعادة الرهائن".

 

غزة الحرب الإسرائيلي الباحث الفلسطيني عبد المهدي مطاوع عبد المهدي مطاوع وزير الحرب الإسرائيلي قطاع غزة

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