الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة بعد التعدى عليها بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

جددت جهات التحقيق بالقليوبية حبس نجار مسلح 15 يوما المتهم بقتل هدي طفلة قليوب بعد التعدى عليها جنسيا وقتلها خنقا عقب جلسة مزاج مع والدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ بمقتل طفلة خنقا بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، إلى مقتل الطفلة تدعى " ه. ن. م "9 سنوات، خنقا على يد صديق والدها ويدعى" ا.ع ".

وأضافت التحريات أن والد المجني عليها يتعاطى المخدرات رفقة صديقه المتهم داخل منزل الأول، ثم انصرف المتهم بعد انتهائهما، ثم عاد إلى منزل صديقه مرة أخرى بحجة أنه نسى شيئا بالمنزل.

وعقب دخوله للمنزل وضع منوم لصاحبه والد المجني عليها ثم توجه إلى حجرة المجنى عليها ووضع لاصق طبى على فمها وتعدى عليها جنسيا، ثم خنقها وقيدها حتى لفظت أنفاسها وفارقت الحياة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

بالقليوبية حبس نجار مسلح قتل هدي طفلة قليوب مدينة قليوب مركز شرطة قليوب

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