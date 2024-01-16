طالبة بالجامعة المصرية اليابانية تحصد 5 ميداليات ببطولة الدولية للجمباز الإيقاعي بدبي

حصدت طالبة بالجامعة المصرية اليابانية على 5ميداليات بينهم ميداليتين ذهبية، و3 فضية وبرونزية فى البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي بدبي.

وأعلن الدكتور حاتم محمود المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد الطالبة مريم سليم بكلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات 2 ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية وميدالية برونزية، خلال مشاركتها في البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي المقامة في دبي.

ومن جانبه أشاد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة بحصد الطالبة مريم سليم لـ5 ميداليات فى البطولة وتمثيلها المشرف للجامعة المصرية اليابانية فى المسابقات الدولية، مؤكدًا أن الجامعة توفر كل الامكانيات لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيًا وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الرياضية محليًا ودوليًا.

الجامعة تقدم منحا دراسية للتفوق العلمى والرياضي

وأوضح أن الجامعة تقدم منحا دراسية للتفوق العلمى والرياضي، كما تضم الجامعة عدد من الملاعب الرياضية على أعلى مستوى وصالات تدريب وتوفر مدربين لتدريب الطلاب.

وفي سياق آخر أشار الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، إلى انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة المصرية اليابانية، مشيرًا الى أن أعمال الامتحانات تمضى بسهولة ويسر دون رصد أى مشكلات

وقام نائب رئيس الجامعة بجولة داخل عدد من لجان الامتحانات بكليات هندسة التصميم الابداعى، وهندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيمياويات، وهندسة الاتصالات والالكترونيات والحاسبات، وإدارة الأعمال والانسانيات وبرامج الصيدلة، والفنون والتصميم والعمارة.

واطمأن خلال الجولة على حسن سير الامتحانات وانضباط اللجان وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، مع توفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات

وأكد نائب رئيس الجامعة أن أسئلة الامتحانات وفقا للنموذج اليابانى الذى تتبناه الجامعة لا تعتمد على الحفظ والتلقين بل تعتمد الفهم وتقيس مستوى تحصيل الطالب وقدرته على التفكير وحل المشكلات.