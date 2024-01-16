الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

9 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 9 عمال بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان".


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 9 اشخاص، جميعهم عمال باليومية مقيمين بمحافظة المنيا، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازم لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بجوار كوبري سيراميكا بمدينة العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث انقلاب انقلاب سيارة ربع العاشر من رمضان طريق بلبيس

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