السجن 15 سنة لـ9 متهمين بضرب "مريض" حتى الموت في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة 9 متهمين بالسجن 15 سنة، واثنين آخرين بالسجن عام مع الإيقاف، بتهمة ضرب أفضى إلى موت، لمريض كان يتلقى العلاج داخل منشأة طبية شرق النيل بمركز ملوي جنوب المنيا، وغلق المنشأة الطبية المخالفة، فيما برأت 10 آخرين من الاتهام.

وكان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مفتش صحة ملوي، بأنه بالفحص الطبي لمتوفي تلاحظ له وجود علامات عنف، وقد كشفت التحريات عن تعرض المجني عليه لضرب أفضى إلى الموت، أثناء علاجه بإحدى المنشآت الطبية، شرق النيل بمركز ملوي.

وقد أحال المستشار احمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابيات جنوب المنيا، المتهمين جميعًا، ما عدا الأخير - فر هاربًا - إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ضرب أفضى إلى موت، حيث عقدت جلسات محاكمتهم، وأصدرت الأحكام بالسجن والبراءة.