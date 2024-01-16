السجن المشدد 6 سنوات لشاب يتاجر في المواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد صهيب، بالسجن المشدد 6 سنوات لشاب بتهمة تجارة المخدرات، بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.



وكانت وجهت جهات التحقيق للمتهم “مصطفى.ز”، وشهرته سوكا، 28 عاما، تهمة إحراز جوهرين مخدرين وهما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز سلاح أبيض مطواة قرن غزال دون ترخيص.



وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وهو يقوم ببيع المواد المخدرة، وبتفتيشه عثر على علبتين سجائر بداخل إحداهما 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر والثانية على 8 قطع أفيون و4 قطع حشيش وتليفون محمول ومبلغ 1965 جنيها ومطواة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتى قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت السابق.