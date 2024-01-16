اليوم.. نظر دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بـمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب، رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع، وعضو المجمع، و٦ آخرين.

وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٩ فى الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى ٢٠٢٢/٨/١٩/١٨ والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع وانعقادها بتاريخ ٢٠٢٢/١٦/١٥/١٢ والذى تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة أربع سنوات حتى عام ٢٠٢٦ نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦ الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٨/١٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقرارات أخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكل المقدمات التى سبقتها أو تلتها على نحو ما سلف إيضاحه.

ثانيا الحكم بانعدام القرار المطعون عليه والقرارات المترتبة عليه فيما تضمنه من تعيين رئيس للمجمع وأعضاء للجنة التنفيذية للمجمع بالمخالفة للائحة (دستور) مجمع كنائس النعمة الرسولية وعلى النحو الموضح بالصحيفة على خلاف ما تم من انتخاب رئيس وأعضاء للجنة التنفيذية نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦.

ثالثا بعدم الاعتداد بأى قرارات أو إجراءات صدرت أو قد تصدر نتيجة لهذا الانعقاد وعدم التصديق عليها من سيادة المعلن إليه الأخير بصفته فى حالة عدم التصديق عليها ووقف نفاذها فى حالة صدورها والتصديق عليها حتى صدور حكم نهائى وبات فى الطعن.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٧٠٢٣ القس إسطفانوس زكى إسطفانوس بصفته سكرتير المجلس الإنجيلي العام، والدكتور القس أندريه زكى إسطفانوس بصفته رئيس المجلس الإنجيلي العام، ووزير الداخلية بصفته.