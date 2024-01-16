الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تحتل الصدارة كأكبر منتج لـ"الفراولة" | خاص

فراولة
فراولة

قال أحمد الخياط عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن مصر تعتبر أكبر دول العالم المنتجة للفراولة، حيث أن المنتج المصري من الفراولة يعتبر من أجواد الأنواع، مشيرًا إلى أن الفراولة المصري تعتبر من أرخص وأجود

 الأنواع في الأسواق العالمية.

وأوضح "الخياط" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تصدر فراولة مجمدة ما بين 100 إلى 120 ألف طن سنوياُ، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، زادت مصر صادراتها من الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 5٪ في الصادرات المجمدة من الفراولة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وهو أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن مصر تصدر الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي ويعتبرأكبر سوق للفراولة المجمدة في العالم، ويأتي بعدها ودول الخليج، وأمريكيا، وشرق أسيا، ومصر تأتي في الترتيب الثاني بين دول العالم في تصدير الفراولة المجمدة، والأولي عالميا في إنتاجها بيين دول العالم.

وأشار "الخياط " إلى أن هذه النتائج الإيجابية تجسد التزام مصر بتعزيز قطاع الفراولة وتحسين جودة المنتجات المصدّرة، ويظهر تفوق مصر في مجال زراعة الفراولة وتحسين التقنيات الزراعية، مما أدى إلى تحسين عائدات المزارعين.

وأوضح أنه رغم أن المغرب لا يزال لديه حصة في السوق، إلا أن تقدم مصر يبرز بشكل واضح، ومن المرجح أن تستمر في تعزيز هذا التفوق خلال السنوات القادمة، يُتوقع أن يكون هذا التطور إشارة إيجابية لقطاع الزراعة في مصر، مما يعزز الاستثمار ويسهم في تعزيز اقتصاد البلاد.

وطالب عضو المجلس التصدير للصناعات الغذائية، بضرورة تنويع مصادر اسيتراد الشتلات، مشيرًا إلى أن الشتلات محتكرة من قبل شركات عالمية، وينتج عنه أن يدخل أصناف قليلة الجودة، مما ينتج عنه تراجع في حجم الإنتاج، لذلك يطالب من وزير الز راعة بضرورة عمل إتفاقات مع شركات عالمية أخري خاصة أن شتلالات الفراولة مستوردة من الخارج.

أحمد الخياط عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية مصر أكبر دول العالم المنتجة للفراولة الفراولة المصري الأسواق العالمية

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

السفير حسين هريدى: الإخوان لا يعترفون بالحدود والأوطان وسعوا خلال عام حكمهم الأسود لتوطين أهالى غزة فى شبه جزيرة سيناء

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

إيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج "الوسط الفني"

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوج أخته في الطالبية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

جهود أمنية مكثفة للعثور على طفلة مختفية في المنوفية

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين