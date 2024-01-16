مصر تحتل الصدارة كأكبر منتج لـ"الفراولة" | خاص

قال أحمد الخياط عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن مصر تعتبر أكبر دول العالم المنتجة للفراولة، حيث أن المنتج المصري من الفراولة يعتبر من أجواد الأنواع، مشيرًا إلى أن الفراولة المصري تعتبر من أرخص وأجود

الأنواع في الأسواق العالمية.

وأوضح "الخياط" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تصدر فراولة مجمدة ما بين 100 إلى 120 ألف طن سنوياُ، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، زادت مصر صادراتها من الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى مستوى قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 5٪ في الصادرات المجمدة من الفراولة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وهو أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن مصر تصدر الفراولة المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي ويعتبرأكبر سوق للفراولة المجمدة في العالم، ويأتي بعدها ودول الخليج، وأمريكيا، وشرق أسيا، ومصر تأتي في الترتيب الثاني بين دول العالم في تصدير الفراولة المجمدة، والأولي عالميا في إنتاجها بيين دول العالم.

وأشار "الخياط " إلى أن هذه النتائج الإيجابية تجسد التزام مصر بتعزيز قطاع الفراولة وتحسين جودة المنتجات المصدّرة، ويظهر تفوق مصر في مجال زراعة الفراولة وتحسين التقنيات الزراعية، مما أدى إلى تحسين عائدات المزارعين.

وأوضح أنه رغم أن المغرب لا يزال لديه حصة في السوق، إلا أن تقدم مصر يبرز بشكل واضح، ومن المرجح أن تستمر في تعزيز هذا التفوق خلال السنوات القادمة، يُتوقع أن يكون هذا التطور إشارة إيجابية لقطاع الزراعة في مصر، مما يعزز الاستثمار ويسهم في تعزيز اقتصاد البلاد.

وطالب عضو المجلس التصدير للصناعات الغذائية، بضرورة تنويع مصادر اسيتراد الشتلات، مشيرًا إلى أن الشتلات محتكرة من قبل شركات عالمية، وينتج عنه أن يدخل أصناف قليلة الجودة، مما ينتج عنه تراجع في حجم الإنتاج، لذلك يطالب من وزير الز راعة بضرورة عمل إتفاقات مع شركات عالمية أخري خاصة أن شتلالات الفراولة مستوردة من الخارج.