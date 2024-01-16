الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سر انجذاب الجمهور إلى رام الله؟.. هاجر السراج تكشف لـ"صاحبة السعادة"

هاجر السراج
هاجر السراج

كشفت الفنانة هاجر السراج، عن سر اختيارها لدور رام الله في مسلسل "حالة خاصة"، الذي يقدم بطولته الفنان طه دسوقي، وقالت إنها أعجبت بالاسم منذ البداية وشعرت بحماس شديد لتجسيد الشخصية التي تحمله.

 

وأوضحت السراج، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC ضمن برنامج صاحبة السعادة، أنها لم تتردد في الموافقة على العرض بعد أن تلقت السيناريو من المخرج طارق الجنايني.

 

وعبرت السراج، عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الإيجابي الذي حظيت به من الجمهور بعد عرض المسلسل، مشيرة إلى أن الناس أصبحوا ينادونها برام الله في الشارع، كما وجهت الشكر إلى الكاتب مهاب على ابتكار الاسم الذي ساهم في خلق رابطة قوية بينها وبين المشاهدين.

الفنانة هاجر السراج حالة خاصة رام الله تجسيد الشخصية صاحبة السعادة المخرج طارق الجنايني السيناريو المسلسل أبطال حالة خاصة حلقات مسلسل حالة خاصة طه دسوقي

الأكثر قراءة

عاجل.. دوى 4 انفجارات فى مدينة حلب السورية

مصدر أمنى للقاهرة الإخبارية: إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. وضبط 6 مهربين

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. أمريكيون: لم يتم استهداف منشآت أمريكية بالصواريخ فى أربيل ولا خسائر

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين