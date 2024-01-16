سر انجذاب الجمهور إلى رام الله؟.. هاجر السراج تكشف لـ"صاحبة السعادة"

كشفت الفنانة هاجر السراج، عن سر اختيارها لدور رام الله في مسلسل "حالة خاصة"، الذي يقدم بطولته الفنان طه دسوقي، وقالت إنها أعجبت بالاسم منذ البداية وشعرت بحماس شديد لتجسيد الشخصية التي تحمله.

وأوضحت السراج، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC ضمن برنامج صاحبة السعادة، أنها لم تتردد في الموافقة على العرض بعد أن تلقت السيناريو من المخرج طارق الجنايني.

وعبرت السراج، عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الإيجابي الذي حظيت به من الجمهور بعد عرض المسلسل، مشيرة إلى أن الناس أصبحوا ينادونها برام الله في الشارع، كما وجهت الشكر إلى الكاتب مهاب على ابتكار الاسم الذي ساهم في خلق رابطة قوية بينها وبين المشاهدين.