الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طه دسوقى يكشف لـ"صاحبة السعادة" تحديات دوره فى مسلسل حالة خاصة

طه دسوقي
طه دسوقي

تحدث الفنان طه دسوقي، عن تجربته في تأدية دور نديم في مسلسل حالة خاصة، الذي يشارك في بطولته مع فريق عمل مميز.

وقال دسوقي، في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة DMC، إنه وافق على الدور بحماس شديد بعد أن عرضه عليه المنتج طارق الجنايني، لكنه شعر بالخوف لاحقًا لأن الدور يختلف عن أدواره الكوميدية المعتادة، وأنه كان بحاجة إلى دعم وتشجيع من طارق الجنايني والمخرج تامر الشيخ.

وأوضح دسوقي، أنه تعرض لموقف غريب في أول يوم تصوير، حيث لم يجد أي تفاعل من زملائه الفنانين، واكتشف فيما بعد أن ذلك كان تعليمة من تامر الشيخ لإنشاء جو من الغربة والعزلة يناسب شخصية نديم، وأن أول مشهد له كان في منزل نديم الذي يعيش فيه وحيدًا.

طه دسوقي حالة خاصة نديم الفنانة إسعاد يونس صاحبة السعادة المنتج طارق الجناينى المخرج تامر الشيخ

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