الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزارة التعليم تعلن تطوير مناهج الابتدائية والثانوية العامة (فيديو)

شادي زلطة
شادي زلطة

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أنهت تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وتستعد لتطوير مناهج الثانوية العامة بمشاركة وزارة التعليم العالي والمجتمع المدني.

وقال "زلطة" في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "سي بي سي"، إن تطوير المناهج يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتنويع خيارات الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإتاحة فرص متعددة للطلاب للتقييم والانتقال بين المسارات المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تجمع آراء وتقييمات مختلف الأطراف المعنية بالتعليم، وتعتزم إطلاق حوار مجتمعي لسماع كل وجهات النظر، مؤكدا أن القرارات النهائية ستكون شفافة ومعلنة، ولن تكون مفاجئة للرأي العام.

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