الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنشاء مركز للبحوث العلمية البحرية بمعهد علوم البحار في الإسكندرية

انشاء مركز للبحوث
انشاء مركز للبحوث العلمية البحرية

أعلن فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية عن توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، بعد غدٍ الأربعاء الموافق 17 يناير، بمقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية.

إجراء البحوث العلمية البحرية بالشرق الأوسط وأفريقيا
 

وأشار الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد، إلى وصول مايكل لودج السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة للقاهرة، وذلك بغرض مناقشة أوجه التعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، لإنشاء مركز للتدريب المشترك بهدف تعزيز وتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تطوير التكنولوجيا الاستكشافات البحرية

وقال رئيس المعهد، في تصريحات له، إن تقرر إنشاء مركز التدريب والبحوث المشترك بفرع المعهد بالإسكندرية بالتنسيق مع السلطة الدولية لقاع البحار لدعم قيامها بمسؤولياتها والتزاماتها فيما يتعلق ببناء القدرات والبحث العلمي البحري والتعاون الدولي، والتعاون لتطوير التكنولوجيا الاستكشافات البحرية للثروات المعدنية، وكذلك تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. بالإضافة الى إجراء برامج بحثية تعاونية تتعلق بأحدث التطورات والاتجاهات المتعلقة بعلوم البحار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالبحث العلمي البحري في المنطقة.

تعزيز فرص وبرامج التدريب وبناء القدرات
 

وأوضح أن أهمية المركز المشترك للتدريب والبحوث تكمن في تعزيز فرص وبرامج التدريب وبناء القدرات المعدة لمواطني الدول النامية في الأنشطة المتعلقة بقاع البحار وتحفيز وتعزيز إجراء البحوث العلمية البحرية في الدول النامية. وإن إختيار مصر لاستضافة هذا المركز يعكس دورها المحورى وريادتها في مجال علوم البحار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد يعد أقدم المعاهد المتخصصة بمجال علوم البحار في المنطقة حيث أنه قد أنشئ منذ 105 سنه.

المعهد القومي لعلوم البحار بروتوكول تعاون السلطة الدولية إنشاء مركز للتدريب البحوث العلمية البحرية الامم المتحدة

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