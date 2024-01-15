الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الشباب: تاريخ الكرة المصرية والعالمية سيظل يذكر محمد صلاح

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن النجم العالمي محمد صلاح رمز كبير للشعب المصري الآن، ولهذا ينتظر المصريين منه الكثير والكثير.

ثقة المصريون في صلاح

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري ثقته كبيرة في اللاعب محمد صلاح.

تاريخ الكرة المصرية

وأضاف في حديثه، أن تاريخ الكرة المصرية والعالمية سيظل يذكر محمد صلاح، معبرًا:"محمد صلاح أصبح مثيلا لمارادونا ورونالدو وميسي في صناعة التاريخ".

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية محمد صلاح تاريخ الكرة المصرية صدى البلد

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