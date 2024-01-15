رسميًا.. إشبيلية يضم التونسي حنبعل قادمًا من اليونايتد حتى نهاية الموسم

أعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميًا اليوم الاثنين، ضم الدولي التونسي حنبعل المجبري قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد النادي الإسباني عبر موقعه، ضم حنبعل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

ويأمل حنبعل في مساعدة كتيبة كيكي سانشيز من الخروج من المركز السابع عشر بالدوري الإسباني، والذي يبعدهم بنقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وبعد انضمامه لليونايتد من موناكو في 2019، شق حنبعل طريقه إلى الفريق الأول خلال فوزنا على وولفرهامبتون 2-1 في آخر جولات موسم 2020-21.

وقضى حنبعل الموسم الماضي على سبيل الإعارة في برمنجهام سيتي حيث اكتسب المزيد من الخبرة. وبعد عودته، بدا تأثيره واضحًا في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأحرز أول أهدافه مع الفريق الأول خلال الخسارة 3-1 من برايتون في سبتمبر الماضي.

وشارك حنبعل في 9 مباريات هذا الموسم في الدوري وكأس كارباو وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكانت مشاركته الأخيرة مع اليونايتد خلال الفوز على ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي والآن ينتقل إلى إسبانيا لكسب دقائق لعب أكبر.