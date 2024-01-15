قصواء الخلالى تشيد بالصفحة الأولى من عدد "الدستور" غدًا (فيديو)
أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "CBC" بالصفحة الأولى لجريدة "الدستور" غدًا.
وتضمنت الصفحة الأولى، تقريرًا بعنوان: "الحليف نفد صبره.. بايدن يغلق الهاتف في وجه نتنياهو"، والمساعدات المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة بتكلفة 6 مليارات جنيه، و4 تغييرات في تشكيل "الفراعنة" أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق، وتقريرًا آخر بعنوان: "المتحدة تنصر الشباب.. باقة جديدة من البرامج الرياضية والفنية لرفع الوعي والإمتاع".