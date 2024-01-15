محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بمنطقتى روكسى والكوربة (صور)

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحى مصر الجديدة لرفع الاشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقتى روكسى والكوربة تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.



محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات

وشدد اللواء خالد عبد العال، على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية.

وأكد محافظ القاهرة أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، وعدد من قيادات المحافظة.

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن رئيس الحى الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها.

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