الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

5 أشياء عليك إضافتها إلى كوب الحليب لزيادة فوائده

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كل ما يتطلبه الأمر لتحويل كوب الحليب إلى قوة غذائية هو عدد قليل من الإضافات الصغيرة والفعالة، وعلى الرغم من أن الحليب طعام غني بالعناصر الغذائية في حد ذاته، إلا أن إضافة أطعمة أخرى غنية بالمغذيات يمكن أن يعزز مزاياه الصحية، وتتناول هذه التدوينة خمسة مكونات يمكنك وضعها في حليبك لجعله مشروبًا قويًا يحسن قيمته الغذائية ويعزز الصحة العامة.

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القرفة

إن إضافة قليل من القرفة إلى الحليب له فوائد صحية عديدة بالإضافة إلى تحسين نكهته. ثبت أن القرفة تقلل الالتهاب، وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وتضفي على مشروبك لمسة عطرية جميلة.

بذور الشيا

تعد إضافة بذور الشيا إلى الحليب بمثابة دفعة صغيرة ولكنها قوية. توفر بذور الشيا، التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمعادن الحيوية الأخرى، دفعة إضافية من الطاقة وتشجع على الامتلاء وتدعم صحة القلب.

عسل

تضيف ملعقة كبيرة من العسل الحقيقي في حليبك مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والصفات المضادة للبكتيريا بالإضافة إلى المذاق اللذيذ. نظرًا لأن العسل معروف بتخفيف تهيج الحلق، فإن هذا المزيج لذيذ ومغذي.

الكركم

يمكن للعنصر النشط الكركمين الموجود في قليل من الكركم أن يحول الحليب إلى خليط ذهبي مليء بالفوائد الصحية. نظرًا لخصائصه المعروفة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فإن الكركم يعزز أداء أفضل لجهاز المناعة بالإضافة إلى الصحة العامة.

زبدة اللوز 

إن إضافة ملعقة صغيرة من زبدة اللوز إلى الحليب سيزيد من قيمته الغذائية. تعمل زبدة اللوز الغنية بالفيتامينات والبروتين والدهون الصحية على تحسين القوام الكريمي للحليب مع تعزيز صحة القلب والحيوية طويلة الأمد.

كوب الحليب القرفة الصحة العامة بذور الشيا عسل

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