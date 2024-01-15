الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير المنتدى الاقتصادى العالمى تؤكد ضرورة التعاون لتحقيق النمو الشامل

المنتدى الاقتصادى
المنتدى الاقتصادى العالمى

أكدت المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زاهدي، اليوم الإثنين، أن هناك حاجة مُلحّة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وقالت زاهدي، وفقًا لما أوردته شبكة "يورو نيوز" على موقعها الإلكتروني، إنه "في ظل التباين المتسارع، سيستمر اختبار مرونة الاقتصاد العالمي في العام المقبل".

وأضافت المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي أن "تراجع التضخم العالمي وتباطؤ النمو وبقاء الظروف المالية ضيقة وتفاقم التوترات العالمية وتزايد عدم المساواة، يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل".

ويرى نحو 56% من كبار الاقتصاديين العالميين أن العالم من المرجح أن يشهد ضعفًا اقتصاديًا متزايدًا في العام المقبل، في حين يعتقد سبعة من كل 10 أنه سيكون هناك المزيد من الخلافات. 

جاء ذلك خلال أحدث تقرير لتوقعات كبار الاقتصاديين وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وعلى خلفية الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، توقع كبار الاقتصاديين للشهر الجاري نموًا باهتًا في أوروبا والولايات المتحدة، فضلًا عن التفتت الاقتصادي العالمي.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون في الفترة من 15 إلى 19 يناير، وتركز على موضوع "إعادة بناء الثقة"، ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي تجمعًا دوليًا سنويًا يُعقد في مدينة دافوس السويسرية ويجمع قادة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالمية؛ ويعد بمثابة منصة لمناقشة الحلول للتحديات العالمية الملحة وتعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات.

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