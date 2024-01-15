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ما هي الحقوق المنسية بين الرجل والمرأة؟.. نيفين مختار تجيب

الدكتورة نيفين مختار
الدكتورة نيفين مختار

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن الحب يأتي بعد مرحلة القبول والعشرة بين الأزواج، لافتة إلى أن مقولة إن العشرة الطبية قادرة على خلق الحب صادقة.

الكلمة الطيبة صدقة 

وأكدت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الحب بين الزوجة والزوج يبدأ من خلال مفاهيم إنسانية كثيرة منها الرحمة وحسن الحديث.

وتابعت: "تعلمنا من النبي صلى الله وعليه وسلم أن الكلمة الطبية صدقة، لذا علاقات المنازل يجب أن تكون سوية حتى يخرج الأبناء في أسر سوية".

واستطردت: "عدم تطبيق منهج الله سبحانه وتعالى في الحياة سبب انتشار الطلاق الآن بصورة كبيرة، حيث غابت السكينة والرحمة والمودة بين الأزواج".

الحب بين الأزواج 

وأشارت إلى أن الكلمة الطيبة من الزوج للزوجة أمر في غاية الأهمية حتى تكتمل هذه العلاقة الأسرية حتى النهاية، معبرة: "ست طلبت الطلاق بسبب أن زوجها تحدث بشكل سيء على طعامها بدلًا من أن كان يجب عليه أن يشكرها على مجهودها الكبير لإعداد هذا الطعام له".

وذكرت، أن الكذب مباح في ثلاث أمور منها العلاقة بين الزوجين، أي أنه يجب على الزوجين أن يتحدثا بشكل لائق مع بعضهما البعض، كما يجب أن يمدح كلاًَ منهما في الآخر كثيرًا.

نيفين مختار الدكتورة نيفين مختار الستات مايعرفوش يكذبوا الحب بين الأزواج الكلمة الطيبة صدقة

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