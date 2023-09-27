هل يحق للرجل ضرب زوجته؟.. نيفين مختار تحسم الجدل

حسمت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، الجدل بشأن مدى أحقية الزوج بضرب زوجته، قائلة: "إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا يوجد ضرب مباشر من الزوج لزوجته، وإنما يوجد في حالة الزوجة الناشز مراحل التدرج للتهذيب وليس للتعذيب، للتهذيب وليس للتأديب".

وأضافت الدكتورة نيفين مختار خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الزوج عليه في البداية من أجل تهذيب زوجته أن يقوم بالنصح والإرشاد، كأن يقول لها "أنا لا أستحق منك هذه المعاملة السيئة وأنا أعاملك بما يرضي الله ورسوله"، لكنها لم تمتثل له ولم تتراجع عن النشوز، فيهجرها في فراشها، أي يعطيها ظهره فقط وهما في نفس الغرفة، فيتسبب في نوع من الوجع النفسي لها علّها تراجع نفسها، فإذا لم تمتثل للهجر في الفراش، فمن الممكن أن يضربها الضرب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم "غير المبرح وليس لكل النساء".

مفهوم ضرب الزوجة في الإسلام

وأشارت إلى أن معنى الضرب الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الإعراض والانفصال أو الهجر أو القطع، لافتة إلى أن الضرب غير المبرح هو الضرب بمنديل أو بسواك، وهو لا يعتبر ضربًا بالمفهوم المتعارف عليه عند الناس، لكنه للإيلام النفسي.