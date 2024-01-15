الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الامم المتحدة : غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات تجنبا للمجاعة

غزة
غزة

حذر رؤساء ثلاث وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من حاجة غزة  الماسة  إلى المزيد من المساعدات وإلا فإن سكانها اليائسين سيعانون من المجاعة والمرض على نطاق واسع.

وأفادت السلطات في القطاع أن عدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس تجاوز 24 ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

عرقلة تسليم المساعدات 

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في حين أن رؤساء وكالات الأمم المتحدة لم يوجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، إلا أنهم قالوا إن تسليم المساعدات يتعرقل بسبب فتح عدد قليل جدًا من المعابر الحدودية، وبطء عملية فحص الشاحنات والبضائع المتجهة إلى غزة، واستمرار القتال في جميع أنحاء القطاع - مع إسرائيل.

وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة، والتي أشعل فتيلها هجوم الجماعة المسلحة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى دمار غير مسبوق في القطاع الساحلي الصغير وأثارت كارثة إنسانية أدت إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودفعت أكثر من ربعهم إلى النزوح. المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

 

المجاعة إسرائيل غزة الحرب المساعدات الامم المتحدة

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