الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف يعدل روى فيتوريا الأوضاع أمام غانا؟

منتخب مصر
منتخب مصر

افتتح منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023، بتعادل مخيب للآمال أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق.
وظهر المنتخب الوطني بشكل باهت للغاية، وتعادل بصعوبة في الدقائق الأخيرة من اللقاء رغم تقدمه في نتيجة اللقاء.
وانتقد الجميع التشكيل الذي دخل به البرتغالي روي فيتوريا  المدير الفني لمنتخب مصر اللقاء.
"الدستور" في التقرير التالي يستعرض كيف من الممكن أن يعدل فيتوريا الأوضاع أمام غانا في الجولة الثانية؟
واشتعلت المجموعة بعد فوز الرأس الأخضر على غانا بهدفين لهدف، وتصدرها المجموعة.
وسيكون على مصر الفوز على غانا لتفادي سيناريوهات الصعود الصعبة في المجموعة الثانية.

 

تغيير كامل في التشكيل


أخطأ فيتوريا في تشكيل الفراعنة منذ بداية اللقاء، حيث لم يظهر العديد من الأسماء التي شاركت أساسيًا، وعلى رأسهم محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمد هاني وأحمد حجازي.
لذلك يجب على فيتوريا الدفاع منذ بداية اللقاء أولًا بياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجوار محمد عبدالمنعم واستغلال انسجام ثنائي الأهلي.
مشاركة أيضًا عمر كمال وأحمد فتوح في مركزي الظهير ضرورية بعد أن ظهر حمدي وهاني في مستوى متواضع للغاية دفاعيًا وهجوميًا.
البدأ بمروان عطية في مركز "6" لا غنى عنه، حيث يعتبر الأفضل في مركز بمصر بالوقت الحالي.
وبجانب مروان عطية يجب مشاركة إمام عاشور للاستفادة من الزيادة الهجومية بدلًا من حمدي فتحي بجانب محمد النني ليكونوا ثلاثيًا قويًا ومتوازنًا هجوميًا ودفاعيًا.

 

عودة صلاح ومشاركة مرموش

ثاني مسار يجب أن يغيره فيتوريا هو مركز محمد صلاح بعودته لمركز الجناح الأيمن بدل من مشاركته كمهاجم ثاني بجوار مصطفى محمد.
لم يظهر صلاح وخطورته طيلة اللقاء وبات دائمًا قريب من مدافعي موزمبيق، على عكس مشاركته في مركز الجناح، حيث تكون خطورته أكبر.
ولأن عمر مرموش من أفضل اللاعبين الذين يحققون الزيادة الهجومية، يجب مشاركته على حساب محمود حسن "تريزيجيه".

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