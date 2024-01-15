احذر.. تشجيع كرة القدم قد يعرضك للأزمات القلبية

مع بداية بطولة أفريقيا يزداد حماس الشباب والكبار تجاه تشيجع الفرق بدرجات عالية، وهوما قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة للجسم، فالكثير لا يعلم أن تشجيع الكورة له العديد من التأثيرات السلبية على الجسم.

فكما أثبتت الدراسات والأبحاث أن الإنفعال الشديد والتوتر والعصبية قد يتسبب في الإصابة بالازمات القلبية المفاجئة، كما أنه تم إثبات أن الضغط العاطفي له تأثير على صحة القلب، لأن الضغط العاطفي يتسبب في زيادة في ضربات القلب وضغط الدم، ويؤدي بذلك إلى تضرر الصحة بشكل كبير للغاية، فتسجيع الكورة مرتبط بالضغطا لعاطفي لانه في كثير من الأحيان يتسبب التشجيع غلي الإنفعال والإنبساط فى وقت قصير عندما تكون بتشجع فريقك ويحرز هدف تشعر بالسعادة المفاجئة وعند يخسر تشعر بالحزن الشديد والتغيرات المفاجئة تؤثر بشكل سلبي على سلامة القلب.

وكان قد ذكر في موقع "هيلث" الأمريكي، إن هناك دراسة صدرت عن جامعة ميونخ الألمانية واهتمت بكيفية تأثير التوتر العاطفي على متابعي كرة القدم، قد خلصت إلى أنه أثناء مباريات منتخب ألمانيا في كأس العالم 2006، اضطر ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المعتاد من مرضى القلب للذهاب إلى المستشفى بسبب مشاكل قلبية حادة، لذا فأن هناك ربط كبير بين تشجيع كرة لقدرم والتعرض للإصابة بالازمات القلبية المفاجئة.

وهناك مجموعة من النصائح التى يجب الحرص على القيام بها عند تشجيع كورة القدم، والتى تتمثل أهمها في التنفس بشكل هادئ ومتساوي، وذلك لان التنفس بشكل سليم يساعد في الاسترخاء وخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك يساعد فى تنظيم معدل ضربات القلب وبالتالى خفض فرص التعرض للإصابة بأزمات القلب المفاجئة المرتبطة بتشجيع كورة القدم.