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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الحشيش" يقود سائقًا للسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بطوخ

الحشيش
الحشيش

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر "الحشيش"، وكذلك تعاطي المخدر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20077 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "عبدالرءوف م أ"، 33 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، فى يوم 13/ 8/ 2023، بدائرة المركز، أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا بقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على مظروف بداخله 4 لفافات وزنت حوالى 82 جراما، تحوى جميعا جوهر مخدر الحشيش، لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على سيجارة لجوهر مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار وأيضا التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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