الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أحكام بالمشدد لمتهمين بضرب شخص حتى الموت فى بنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل، وكذلك السجن المشدد 5 سنوات لأمين مخازن، لاتهامهما بضرب شخص وأفضى ذلك لوفاته، وذلك بعد تعديل قيد ووصف القضية من تهمة القتل العمد إلى تهمة الضرب أفضي لموت بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8695 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2312 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "أسامة. ح. ع"، 49 سنة، عامل بإحدى الشركات، و"عماد ا ع"، 40 سنة، أمين مخازن بإحدى الشركات، لأنهما في 15/ 6 /2023، قتلا المجنى عليه "أمير.س"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى تشابك بالأيدي وكال له المتهم الأول عدة ضربات بأداة اعتداء "قطعة حديدية"، استقرت برأسه، بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أداة "قطعة حديدية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

جنايات بنها القتل العمد مركز شرطة بنها محافظة القليوبية مركز بنها

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