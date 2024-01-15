رئيس أساقفة سبسطية: 100 يوم ونزيف الدماء بغزة ما زال مستمرًا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه قد مر 100 يوم وما زال نزيف غزة مستمرا ومتواصلا، فمنذ 100 يوم ونحن نعيش هذه المأساة المروعة التي أدت إلى تدمير مساحة كبيرة من القطاع، وأدت أيضا إلى تشريد ونزوح الغالبية الساحقة من سكان القطاع إلى أماكن أكثر أمنا.

أهل غزة لا يستحقون أن يُعاملوا بهذه القسوة وكأنهم بشر من الدرجة العاشرة

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: نتساءل مع المتسائلين إلى متى سوف تستمر هذه المأساة والمعاناة؟ فأهل غزة لا يستحقون أن يُعاملوا بهذه القسوة وكأنهم بشر من الدرجة العاشرة، فأهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم، وهم لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة والعنجهية، ومنذ 100 يوم لم تتوقف الصواريخ والقصف الممنهج الذي أدى لتدمير البنية التحتية والمنازل على ساكنيها.

وأضاف "حنا": 100 يوم ونحن نناشد في كل يوم ضرورة أن تتوقف هذه الحرب، وسنبقى ننادي بضرورة أن تتوقف الحرب، لعل نداءنا يصل إلى حيثما يجب أن يصل.

وواصل نقف إلى جانب أهلنا في غزة المنكوبة وفي الضفة المستهدفة وفي القدس التي يتم التآمر عليها، فنحن في وضع كثرت فيه المؤامرات والمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن مآلها الفشل الذريع، لأنه لا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على شطب وجود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كان الله في عون أهلنا في غزة الذين تنهمر عليهم القذائف بسائر أشكالها وألوانها، وكأن غزة قد أضحت حقل تجارب لكل هذه الأسلحة التي أوتي بها من أماكن متعددة في هذا العالم.