بينها أمسية قراءات سردية مفتوحة بورشة الزيتون.. أجندة الدستور الثقافية

أمسية قراءات سردية مفتوحة بورشة الزيتون الأدبية، واحدة من فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الإثنين 15 يناير 2024، والتي نستعرض خلالها أبرز الأنشطة الفنية والثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم الإثنين

ففي السابعة مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية. وقراءات سردية وشعرية مفتوحة مع أعضاء الورشة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات نادي سينما المرأة، تستقبل سينما الهناجر بساحة الأوبرا المصرية والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، عرض لفيلم “استروبيا” من إخراج أحمد حسونة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب الفلسطينيين وزوجاتهم الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الهجرة من قطاع غزة في عام 2012، لتفقد آثارهم بعد ركوبهم على متن قارب تهريب من شواطئ الإسكندرية في مصر.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وبالتزامن مع الذكرى 150 على تأسيس السيريالية، يفتتح ببيت حسن فتحي لإقامة الفنانين بالأقصر، ملتقى الأقصر السيريالي الدولي بالشراكة مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر ومتحف أندريه بريتون فى فرنسا.

يشارك في الملتقى العديد من الفنانين، من القاهرة والأقصر، منهم الدكتور فكري حسن عالم الآثار والفنان والشاعر بالإضافة للفنان حسام صقر والفنانة الفرنسية كاثرين بلخوچة والفنان والكاتب محسن البلاسي والفنانة والشاعر غادة كمال والفنان المصري الأرميني ڤاهان تلبيان وفنان الأداء الحركي سماح حمدي والفنانة سلمى العشري والفنانة هند سباعي وغيرهم. بالإضافة لمجموعة من فنانين الأقصر.

كما يسعى الملتقي إلي تقديم بعض الورش الفنية لمحبي الفنون والأطفال بهدف التفاعل الإجتماعي والفني والثقافي في أجواء بيئية ثقافية في مدينة الأقصر بسماتها الأنثربولوجية المتعدده والمتفردة. ويتم دمج العديد من الندوات التفاعلية المرتبطة بموضوع الملتقى والذي يستمر لمدة 15 يوما.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح د. مراد درويش عضو هيئة التدريس بالفنون الجميلة، في السادسة مساء بقاعة قرطبة للفن التشكيلي بالمهندسين، المعرض الجماعي “علي الطريق”، لمجموعة "حلويات الفن"..فى المنظر والبورتريه "الصورة الشخصية.

وتشارك في المعرض 12 فنانة يقدمن 61 لوحة مع لوحة لضيف شرف المعرض الفنان عبد العزيز الجندى، تتنوع الأعمال بين التصوير والرسم بخامات متنوعة من الجواش والكولاج والألوان المائية بلمسة حديثة وأساليب فنية تعكس للبيئة المصرية، ويستمر المعرض لمدة أسبوع حتى 22 يناير الجاري.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يعقد لقاء جديد من لقاءات سلسلة حوار والذي تنظمه لجنة السرد الروائي والقصصي بالمجلس الأعلي للثقافة، تقدمه وتديره الكاتبة الروائية هالة البدري.

ويشارك في اللقاء الذي يبث أونلاين عبر تطبيق زووم علي صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كل من: الكاتبة رشا عبادة، الناقدة دكتورة شيرين العدوي، والكاتب سعد القرش.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعقد أيضا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، في الخامسة مساء، لقاء لمناقشة كتاب “قراءة في كتاب المرايا المتجاورة.. دراسة في فكر طه حسين”، من تأليف الناقد دكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق.

ويشارك في الأمسية كلا من: الناقد دكتور خيري دومة ومداخلة بعنوان: "قراءة نقدية في كتاب المرايا المتجاورة"، دكتور سمير مرقص بمداخلة بعنوان: "المشروع التنويري بين طه حسين وجابر عصفور"، ويدير الأمسية الدكتور طارق النعمان. كما يبث أونلاين عبر تطبيق زووم علي صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن نشاط الأوبرا الثقافى والفكرى، تقام في السابعة مساء، علي مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، أمسية ثقافية بعنوان “بهجة الروح”، والتي يعدها ويقدمها الشاعر محمد بهجت وتحمل اسم “يا إسكندرية”، ويتخللها فقرات فنية يؤديها كورال الغناء العربى التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو دكتور محمد حسنى.