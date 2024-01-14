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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مصطفى محمد: المناخ أثر علينا.. ونجحنا فى التعادل أمام موزمبيق

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر

أكد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب المصري، أن فريقه أغلق ملف التعادل مع موزمبيق  2 /2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، اليوم الأحد، إن هناك ظروفًا مناخية أثرت نوعًا ما في الأداء.

وأضاف: "لا يوجد تراجع في المستوى ولكننا تقدمنا بهدف في الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص قبل أن يتعادل المنافس، ثم تقدم في بداية الشوط الثاني ولكننا نجحنا في العودة بالتعادل".

وأوضح: "تركيزنا ينصب على مواجهة غانا المقبلة وسوف نعكف على دراستهم في الأيام القليلة المقبلة".

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في العاشرة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

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