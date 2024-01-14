الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع سائق يقود سيارة برعونة في القاهرة

الأمن
الأمن

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع قائد سيارة لقيامه بالسير برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة بعد تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن الواقعة.

البداية عندما رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخص بقيادة سيارة ملاكى برعونة وعمل حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة.

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