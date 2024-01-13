السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهم بسرقة مشغولات وهواتف محمولة بالمعصرة

جريدة الدستور

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع عاطل متورط في سرقة مشغولات وهواتف محمولة، ومبلغ مالي من شقة بمنطقة المعصرة.

واعترف المتهم بسرقة محتويات شقة سكنية في المعصرة، وذلك من خلال التسلل لشرفة الشقة وكسر الشباك الخارجي والدخول في المنزل، لسرقة محتوياتها بأسلوب المغافلة.

وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري وطلقات- المبلغ المالي المستولى عليه، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية" صاحب محل تليفونات بذات المحل، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه - مبلغ مالي.

وبمواجهتهما، أقرّا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم، وعلمهما بكونها من متحصلات وقائع سرقة.

نيابة حلوان الجزئية سرقة مشغولات عاطل منطقة المعصرة مبلغ مالي

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