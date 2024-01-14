الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

المنوفي: تكليف الرئيس إعداد حزمة للحماية الاجتماعية يسهم في التخفيف عن المواطنين

حازم المنوفي
حازم المنوفي

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، بسبب الأزمة العالمية.

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توجيهات الرئيس السيسي: تحسين الاجور والاعفاء الضربيبي والمعاشات 

 

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وأشاد المنوفي، بالتكليفات الرئاسية مؤكدا أن هذه التكليفات تعكس رؤية الرئيس السيسي وشعوره بالمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم.

وأكد المنوفي أن هذه التكليفات الرئاسية دلالة واضحة على أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن وما يتحمله من أعباء، كما أنها تأتي في صالح المواطن  محدودي الدخل قبل متوسط الدخل، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع المواطن.

وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر 6 حزم اجتماعية في أقل من عام ونصف، حيث كانت الزيادة الأولى في شهر نوفمبر عام 2022، والزيادة الثانية في شهر سبتمبر 2023.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وتشارك الغرف التجارية في جميع المبادرات التي تقدمها الحكومة لتخفيف الضغط على كاهل المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة والتغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري.

وتسعي الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة الدعم لتخفيف العبء على كاهل المواطن عن طريق تقديم حزمة من الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور والاعفاءات الضريبية وتحسين الأجور والمعاشات من وقت لآخر

الشعبة العامة للمواد الغذائية الاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيف الاعباء معدلات التضخم

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