القاهرة الإخبارية: قصف أمريكى بريطانى يستهدف جبل جدع فى مديرية اللحية شمال الحديدة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن تقارير إعلامية عن مسئول حوثي، بقصف أمريكي بريطاني يستهدف جبل جدع في مديرية اللحية شمال الحديدة.

فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تنفيذ الولايات المتحدة أي ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن أمس السبت.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، بأن الضربات ضد مواقع الحوثيين باليمن دمرت نحو 90% من أهدافها.

وقال مسئولون أمريكيون: "الحوثيون ما زال لديهم نحو 75% من قدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات".

فيما ذكرت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء أمس السبت، سماع دوي انفجارين قويين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، والتي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

