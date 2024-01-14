الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: قصف أمريكى بريطانى يستهدف جبل جدع فى مديرية اللحية شمال الحديدة

قصف أمريكي بريطاني
قصف أمريكي بريطاني يستهدف جبل جدع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن تقارير إعلامية عن مسئول حوثي، بقصف أمريكي بريطاني يستهدف جبل جدع في مديرية اللحية شمال الحديدة.
فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تنفيذ الولايات المتحدة أي ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن أمس السبت.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، بأن الضربات ضد مواقع الحوثيين باليمن دمرت نحو 90% من أهدافها.
وقال مسئولون أمريكيون: "الحوثيون ما زال لديهم نحو 75% من قدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات".
فيما ذكرت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء أمس السبت، سماع دوي انفجارين قويين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، والتي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
 

الحوثيين جماعة الحوثي اليمن أمريكا بريطانيا

مواد متعلقة

مسئول حوثى: سنرد اليوم على عدوان أمريكا وإسرائيل على اليمن

الأكثر قراءة

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

تردد القناة الجزائرية الرياضية وكيفية ضبطها على الريسيفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة