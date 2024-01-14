منتجات وأدوات منزلية.. "تموين الإسكندرية" تفتتح معرض المحلة الكبرى ومصنع 99 لعام 2024

افتتحا المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى، معرض المحلة الكبرى ومصنع 99 لعام 2024 بجمعية شركة بترول أبو قير بمنطقة سيدي جابر شرق المدينة.

جاء ذلك بمشاركة وحضور قيادات الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى والمهندس عبد المعز ليلة رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبو قير، والعضو المنتدب، والمهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية وناصر رفاعى مدير إدارة التعاون الاستهلاكى بالمديرية.

أسعار تنافس مثيلتها فى الأسواق الخارجية

وتفقدا وكيل وزارة التموين ورئيس الاتحاد، والمرافقين لهما أجنحة المعرض واستعراض جودة الخامات والأسعار المعلنة والتى تنافس مثيلتها فى الأسواق الخارجية، حيث يتم عرض منتجات المفروشات والبطاطين والمفارش والفوط، والأدوات المنزلية من أطقم الحلل والأوانى وكذلك البدل الرجالي.

استمرار المعرض 10أيام

يأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر بين مديرية التموين والجمعيات التعاونية الخاضعة لإدارة التعاون الاستهلاكى والاتحاد التعاونى الاستهلاكى، ويستمر المعرض لمدة 10 أيام بمقر جمعية بترول ابو قير مول الملتقى بسيدى جابر خلف المحطة وذلك لجميع المواطنين.

وفي سياق آخر أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، حيث قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة ورحاب نصار مفتشة الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين حيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، وسجائر مصرح بتداولها دون وجود الفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وجرى التحفظ على 650علبة + 150علبة سجائر مصرح بتداولها، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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