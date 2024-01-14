الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد الإنتاج الحيوانى يفتتح منفذًا جديدًا لبيع منتجات الألبان بأسعار مخفضة

منافذ الزراعة
منافذ الزراعة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التوسع في منافذها التسويقية بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح بزيادة عدد منافذ الوزارة لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

منافذ جديدة لتصنيع الألبان
وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية إن معهد الإنتاج الحيواني افتتح اليوم المنفذ الثاني لمكون تصنيع الألبان، وسيتم طرح منتجات الألبان المصنعة من الحليب الطبيعي المنتج بمحطات المعهد والمصنع، بأعلى الاشتراطات الصحية بأسعار تنافسية.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني إنه سبق وتم افتتاح المنفذ الأول بمقر المعهد بشارع نادي الصيد بالدقي، مشيرًا إلى أن المنتجات التى يتم طرحها في المنفذين من إنتاج المحطات التابعة للمعهد على مستوى الجمهورية وهي من المنتج الى المستهلك مباشرة مما يضمن جودتها وأسعارها المخفضة.

 

خطة لزيادة عدد المنافذ 
وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة إنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير هناك خطة لزيادة عدد المنافذ لتغطية أكبر عدد من المواطنين في كل محافظات الجمهورية، وتشمل جميع السلع الأساسية للوصول بالمنافذ إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالي.

وأشار إلى أنه جار افتتاح 12 منفذًا لبيع بيض المائدة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية وهي المحافظات التي توجد فيها محطات إنتاج بيض المائده التابع للوزارة.

وأضاف أنه مع نهاية شهر فبراير القادم سوف يصل عدد المنافذ إلى 274 منفذًا في جميع المحافظات.

الزراعة معهد الانتاج الحيواني يفتتح منفذا جديدا لبيع منتجات الالبان بأسعار

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