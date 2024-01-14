الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ،بمعاقبة عاطل متهم بسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة.

تفاصيل القضية 

وجاء في أمر إحالة المتهم قيام عاطل أنه في غضون يوليو الماضي بدائرة قسم شرطة المطرية كون تشكيل عصابي تزعمه وتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة المطرية.

 وتابع أمر الإحالة أنه عقب ابلاغ شاب بتعرض المتهم له أثناء عودته من العمل وايقافه له بالقوة ومطالبته بإخراج ما معه من متعلقات شاهرا في وجهه سلاح أبيض فتمكن بتلك الوسيلة من شل حركته وسرقته بالإكراه.

 بالاستعانة بوسائل التقنية الحديثة وعمل التحريات، تم التوصل الي المتهم وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على "مبلغ 8 آلاف جنيه وعدد من الهواتف المحمولة حصيلة نشاطه الاجرامي وسلاح أبيض وآخر فرد خرطوش".

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