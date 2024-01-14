الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المركزى للإحصاء": زيادة المساحات الزراعية لأكثر من 3 ملايين فدان

زيادة المساحات الزراعية
زيادة المساحات الزراعية في مصر

كشفت دراسة حديثة عن زيادة المساحة المنزرعة بصفة عامة، حيث زادت أكثر من مليون فدان من عام 2005 إلى عام 2020، وبالتالي فإن الأراضي الجديدة أيضًا في زيادة مستمرة،  فنجد أنها زادت من حوالي مليون وسبعمائة وثلاثون ألف فدان في عام 2005 إلى ما يقرب من ثلاثة مليون ومائة وستة ألف فدان في عام 2020.

ارتفاع حاصلات القطن 30٪ 

وقالت الدراسة الواردة في المجلة النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات" والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة، إنه من المتوقع ارتفاع حاصلات القطن بنحو 30٪ بسبب تأثير درجات الحرارة الأخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11٪ إلى 36٪ على مدار نفس الأفق الزمني.

وتشمل الدراسة عدة دراسات تحليلية لرصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر، إلى جانب اتجاهات وأنماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022.

فدان المساحات المنزرعة المساحات الزراعية الأراضي الزراعية الجهاز المركزي للإحصاء

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