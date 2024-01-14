الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: لم نوجه أى ضربة جوية ضد الحوثيين فى اليمن اليوم

البنتاجون
البنتاجون

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون  تنفيذ الولايات المتحدة لـ أي ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن أمس السبت.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلاً عن مسئولين أمريكيين، بأن الضربات ضد مواقع الحوثيين باليمن دمرت نحو 90% من أهدافها.

وقال مسئولون أمريكيون: “الحوثيون ما زال لديهم نحو 75% من قدراتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات”.

فيما ذكرت شبكة "الميادين" اللبنانية، مساء أمس السبت، بسماع دوي انفجارين قويين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، والتي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

ونقلت الشبكة، عن مصادر لها في الحديدة، أن صوت الانفجار الذي سُمع في مدينة الحديدة لم يكن ناجما عن قصف عدواني.

وقبل قليل، ذكرت تقارير أن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تتحرك في البحر الأحمر أمام شاطئ الحديدة.

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