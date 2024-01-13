السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: الرئيس السيسى رد الاعتبار إلى الدولة المصرية (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، إن مصر طرف ولاعب أساسي في المنطقة والعالم بحجم التاريخ والجغرافيا والواقع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عندما جاء إلى سدة الحكم رد الاعتبار إلى الدولة المصرية. 


وتابع "بكري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مواقف مصر الداعمة للدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن أن مصر أصبحت العدو الحقيقي لدولة الاحتلال،  بسبب رفض مخطط التهجير.


ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من توسيع الحرب في قطاع غزة، لأن هذا قد يغير المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في اليمن هو توسعة حقيقية للحرب، وروسيا تريد أن يحدث هذا حتى يؤثر على الدعم الأمريكي لكييف، وهذا قد يدفع المنطقة إلى أتون حرب بشكل كبير جدًا.


وتابع أن أذرع إيران في المنطقة توجه ضربات إلى الاحتلال، والقواعد الأمريكية، وهذا قد يستنفر القوات الأمريكية، وهناك تخوف أمريكي من غلق باب المندب، وهناك محادثات أمريكية إيرانية سرية للملمة ما يحدث في البحر الأحمر، والتوقف عن توجيه الضربات للسفن الأمريكية والعابرة من باب المندب. 


وأشار إلى أن الاحتلال لم يحقق حتى الآن أي هدف من الحرب على قطاع غزة سواء تحرير الأسرى أو القضاء على حركة حماس أو تهجير الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُحاكم بعد هذه الحرب، ولذلك لا يريد إنهاء هذه الحرب، خاصة أن الحرب على قطاع غزة كلفت الاحتلال 52 مليار دولار حتى الآن.  

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