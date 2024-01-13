السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلب لإلغاء إدراج غادة والى على قوائم المنع وترقب الوصول

ارشيفية
ارشيفية

تقدم دفاع  مصممة الجرافيك غادة والي  المتهمة بسرقة أعمال الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بطلب لإلغاء القرار الصادر بمنع موكلته من السفر ووضعها على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالها.

 

وكشف دفاع الفنان الروسي جورجي كوراسوف، في وقت سابق، عن فتح النيابة العامة التحقيق في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

 

وأكد أن النائب العام المستشار محمد شوقي، كلف نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالتحقيق وفحص الملفات الخاصة بواقعة سرقة لوحات رسومات مترو الأنفاق من الفنان الروسي، والمتهمة به الفنانة غادة والي.

 

وكان الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، اتهم المصممة غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، ونشرها على إحدى محطات مترو الأنفاق تزامنًا مع نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وغلاف فيلم "الأصليين" الذي أنتج عام 2017.

امن القاهرة حبس النيابة العامة قتل سرقة نصب حوادث اليوم

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