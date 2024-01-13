السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم ومدينة جنين.. واندلاع اشتباكات مع الأهالى

الاحتلال
الاحتلال

بدأت مساء اليوم السبت، الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي مخيم ومدينة جنين عقب اقتحام آليات الاحتلال.

وانقطع التيار الكهربائي، قبل قليل، في مخيم جنين بالتزامن مع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددًا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

فيما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلًا عن شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة المطينة في القرية، وأطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين على إغلاق محالهم التجارية، وأغلقت المدخل الشرقي للقرية بالاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
 

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من جانب آخر، جددت لجنة حماية الصحفيين الأممية دعواتها لحماية الصحفيين في غزة، مشددة على ضرورة وقف "عمليات قتل الصحفيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: "وبعد 100 يوم من العدوان، فإن سجل إسرائيل الطويل الأمد في الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين يجب أن يخضع للتدقيق العام من خلال السماح لوسائل الإعلام الدولية والمحققين الدوليين بالدخول إلى غزة دون رقابة".

ووفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 82 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام، حتى 13 يناير، من بينهم 75 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين.

وأضافت اللجنة أن الصحفيين في غزة يواجهون "مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية الصراع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، ونقص الإمدادات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

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