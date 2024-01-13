الحصاد الاسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة البيئة.. إنفوجراف

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٦- ١٣يناير الجارى وتشمل:

- مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تنفذ برنامجًا تدريبيًا موسعًا بالتعاون مع جمعية القلعة بالإسكندرية،لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي وخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل للشباب.

- وزيرا البيئة والتجارة والصناعة يفتتحان فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

- وزيرة البيئة فى زيارة مفاجئة للمشتل المركزى لوزارة البيئة للوقوف على الوضع الحالي له وتحديد آليات رفع كفاءته.

- وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بالتفتيش والإلتزام البيئى لمتابعة جهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة.

- وزيرة البيئة تناقش مسودة دراسة التعامل مع موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء،من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.

- وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة.

الاحد الموافق ٧يناير الجارى:

" مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تنفذ برنامجًا تدريبيًا موسعًا بالتعاون مع جمعية القلعة بالإسكندرية،لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي وخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل للشباب"

- قامت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بتنفيذ برنامجًا تدريبيًا للفنيين من جمعية القلعة لتنمية المجتمع بالإسكندرية للتدريب على تركيب وتصميم وتشغيل وحدات الغاز المتنقلة. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على التوسع فى تكنولوجيا الغاز الحيوي في كافة أنحاء الجمهورية.ويأتى هذا فى إطار بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين مؤسسة الطاقة الحيوية وجمعية القلعة بهدف توفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ونشر تكنولوجيا الوقود الحيوى وخلق فرص عمل للشباب، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للمزارعين.

الثلاثاء الموافق ٩ يناير الجارى:

" وزيرا البيئة والتجارة والصناعة يفتتحان فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، يفتتحان فعاليات الدورة الجديدة لمعرض Plastex2024 لعام ٢٠٢٤، والحدثين المصاحبين له وهما معرض EGYPT PLAST المعرض الدولي الثالث لمنتجات البلاستيك المصرية بغرض التصدير، والمعرض التاسع لمصدري ومصنعي البلاستيك بمصر EGYPLAST، والذى اقيم تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من ۹ - ۱۲ يناير ۲۰۲٤ بمركز مصر للمعارض الدولية. وقد أكدت وزيرة البيئة على اننا نهدف إلى تقديم الدعم الفني والحوافز الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام،وان الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المبكرة لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من استخدامها.

" وزيرة البيئة فى زيارة مفاجئة للمشتل المركزى لوزارة البيئة للوقوف على الوضع الحالي له وتحديد آليات رفع كفاءته"

- زيارة مفاجئة للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة للمشتل المركزى التابع لوزارة البيئة للوقوف على الوضع الحالي له، ومتابعة خطة تطويره ورفع كفاءته، وذلك فى إطار اهتمام وزارة البيئة بمشروعات التشجير،والتى تساهم فى التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية من خلال زراعة النباتات والاشجار المختلفة وزيادة المساحات الخضراء للمساهمة فى تحسين نوعية الهواء وتقليل معدلات التلوث، بما يساعد على تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين، وتوجه بضرورة الاستغلال الأمثل للمشتل ورفع كفاءته ومواصلة تطويره لزيادة القدرة الإنتاجية، من أجل تشجيع الاستثمار في الأنشطة الداعمة لمسار التنمية المستدامة وإحداث مردود بیئی مستدام.

الأربعاء الموافق ١٠ يناير الجارى:

" وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بالتفتيش والإلتزام البيئى لمتابعة جهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة"

- تستكمل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءاتها بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالعاملين بالإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى لمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها. حيث أكدت وزيرة البيئة على أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والتى من أهم اختصاصاتها تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهمها، والقوانين ذات الصلة،وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت، بهدف التأكد من إلتزامها بالمعايير الواردة بالقانون، وحثها على الاصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والإلتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

الخميس الموافق ١١ يناير الجارى:

" وزيرة البيئة تناقش مسودة دراسة التعامل مع موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء،من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعقد اجتماعا مع عدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة ان وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء وآليات التعامل معها، وعلاقتها بالقطاعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدراسة أنسب طرق التعامل مع حالات التطرف المناخي في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن الدراسة ستساعد على وضع تصور أمام صانعي القرار حول طرق التعامل مع الموجات المناخية الحادة، مع الاستفادة من تجربة التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، وأهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الوزيرة تترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمناقشة أجندة العمل بما يساهم في تعظيم موارد الصندوق وتحقيق استدامتها لتعزيز دوره في حماية البيئة وتنفيذ المشروعات البيئية، وتؤكد ان العمل الجماعي لفريق وزارة البيئة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وخاصة المحميات الطبيعية، وتعظيم الاستفادة من أصول وزارة البيئة، أدى إلى تعظيم موارد صندوق حماية البيئة لتتضاعف ٧ مرات خلال ٥ سنوات الأخيرة، مشيرة إلى نموذج تحقيق الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية كأحد أدوات تعظيم مواردها وموارد صندوق حماية البيئة، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعي والاستفادة منه كمورد مالي.