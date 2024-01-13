موقف مشاركة رضا سليم مع الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

بدأ المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية بعد تعافيه من كسر عظمة الترقوة التي تعرض لها ويحتاج لأسبوعين للتواجد بالتدريبات.

وينفذ رضا سليم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة لتجهيزه للمرحلة المقبلة والمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات والمقرر لها يومي 16 و17 فبراير المقبل.

واطمأن كولر من الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي على حالة اللاعبين المصابين بعد ‏إجراء أشعة جديدة لهم بمتابعة الجهاز الطبي والتأكيد على البرنامج التأهيلي الذي يقوم كل لاعب ‏بتنفيذه أمثال محمد الضاوي كريستو ورضا سليم وأحمدعبدالقادر قد تعرض إلى مزق منذ فترة، ولن يشارك في مران الأهلي اليوم بعد العودة من فترة التوقف حيث يحتاج إلى 10 أيام.

كولر يقود مران الأهلي بعد عودته من سويسرا

وقاد مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول تدريبات الأهلي بعد عودته من سويسرا واحتفاله مع أسرته ‏بأعياد الكريسماس وعقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء أمس، كما اجتمع بجهازه ‏المعاون للتأكيد على برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديد مواعيد التدريبات اليومية.‏

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية فقرات المران ثم أتبعه الجهاز الفني بالجزء الخاص بتدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى ‏تدريبات منفردة تحت إشراف ميشل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجهم التأهيلي على ‏هامش المران، وفقًا للبرنامج الخاص بكل لاعب من أجل تجهيزهم للفترة القادمة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واصل تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بمقر الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية فقرات المران ثم أتبعه الجهاز الفني بالجزء الخاص بتدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى ‏تدريبات منفردة تحت إشراف ميشل يانكون مدرب الحراس.‏