محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال التطوير بالمحافظة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطي والمنصورية.



وشملت الجولة متابعة أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم والتى تم الانتهاء من 95% من أعمال الدفع النفقى بالمنطقة وجاري استكمال المشروع.



كما تابع المحافظ، المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بالإضافة إلى وسائل الإنارة وتطوير الارصفة على جانبي الطريق



ووجه محافظ الجيزة، برفع الرتش ومخلفات الأعمال وتسوية الأرصفة لاستكمال أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.



وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية، والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير الي جانب رفع المخلفات والرتش.



تحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري

ووجه خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطوير الذي تشهده بالمنطقة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

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